Calendario Economico
Bilancia commerciale canadese (Canada Trade Balance)
|Medio
|$-4.937 B
|$-0.572 B
|
$-5.981 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|$-1.907 B
|
$-4.937 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La bilancia commerciale canadese misura un cambiamento tra esportazioni e importazioni in dollari USA. Gli economisti utilizzano l'indicatore per misurare l'attività del settore manifatturiero e l'intensità dei flussi di commercio estero.
Una nazione che importa più beni e servizi di quanti ne esporti ha un deficit commerciale. Per i paesi con economie altamente sviluppate, come il Canada, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita.
Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni di quanti ne possa consumare. L'economia canadese è in gran parte orientata all'esportazione, quindi il surplus della bilancia commerciale è più favorevole per il suo sviluppo rispetto al deficit.
Tuttavia, l'impatto della bilancia commerciale sulle quotazioni in dollari canadesi è ambiguo. Dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. Al contrario, se l'economia cresce rapidamente, i paesi sviluppati preferiscono sviluppare le importazioni al fine di garantire la concorrenza sui prezzi. Ciò potrebbe influenzare di conseguenza le quotazioni in dollari canadesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Bilancia commerciale canadese (Canada Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
