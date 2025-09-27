CalendarioSezioni

Bilancia commerciale canadese (Canada Trade Balance)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Settore
Trade
Medio $​-4.937 B $​-0.572 B
$​-5.981 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​-1.907 B
$​-4.937 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La bilancia commerciale canadese misura un cambiamento tra esportazioni e importazioni in dollari USA. Gli economisti utilizzano l'indicatore per misurare l'attività del settore manifatturiero e l'intensità dei flussi di commercio estero.

Una nazione che importa più beni e servizi di quanti ne esporti ha un deficit commerciale. Per i paesi con economie altamente sviluppate, come il Canada, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita.

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni di quanti ne possa consumare. L'economia canadese è in gran parte orientata all'esportazione, quindi il surplus della bilancia commerciale è più favorevole per il suo sviluppo rispetto al deficit.

Tuttavia, l'impatto della bilancia commerciale sulle quotazioni in dollari canadesi è ambiguo. Dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. Al contrario, se l'economia cresce rapidamente, i paesi sviluppati preferiscono sviluppare le importazioni al fine di garantire la concorrenza sui prezzi. Ciò potrebbe influenzare di conseguenza le quotazioni in dollari canadesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Bilancia commerciale canadese (Canada Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
$​-4.937 B
$​-0.572 B
$​-5.981 B
giu 2025
$​-5.862 B
$​-0.815 B
$​-5.492 B
mag 2025
$​-5.859 B
$​-1.872 B
$​-7.603 B
apr 2025
$​-7.144 B
$​-0.293 B
$​-2.255 B
mar 2025
$​-0.506 B
$​-0.300 B
$​-1.407 B
feb 2025
$​-1.519 B
$​2.222 B
$​3.131 B
gen 2025
$​3.973 B
$​-0.206 B
$​1.659 B
dic 2024
$​0.708 B
$​-0.106 B
$​-0.986 B
nov 2024
$​-0.323 B
$​0.063 B
$​-0.544 B
ott 2024
$​-0.924 B
$​0.088 B
$​-1.300 B
set 2024
$​-1.264 B
$​0.038 B
$​-1.469 B
ago 2024
$​-1.097 B
$​0.047 B
$​-0.287 B
lug 2024
$​0.684 B
$​0.142 B
$​-0.179 B
giu 2024
$​0.638 B
$​0.451 B
$​-1.611 B
mag 2024
$​-1.927 B
$​-0.120 B
$​-1.323 B
apr 2024
$​-1.047 B
$​-3.736 B
$​-1.985 B
mar 2024
$​-2.277 B
$​2.999 B
$​0.476 B
feb 2024
$​1.392 B
$​1.381 B
$​0.608 B
gen 2024
$​0.496 B
$​1.165 B
$​-0.863 B
dic 2023
$​-0.312 B
$​0.685 B
$​1.061 B
nov 2023
$​1.566 B
$​4.801 B
$​3.197 B
ott 2023
$​2.967 B
$​1.329 B
$​1.121 B
set 2023
$​2.038 B
$​-0.139 B
$​0.949 B
ago 2023
$​0.718 B
$​-2.296 B
$​-0.437 B
lug 2023
$​-0.987 B
$​-3.504 B
$​-4.917 B
giu 2023
$​-3.732 B
$​-0.710 B
$​-2.680 B
mag 2023
$​-3.439 B
$​1.405 B
$​0.894 B
apr 2023
$​1.939 B
$​0.671 B
$​0.231 B
mar 2023
$​0.972 B
$​1.141 B
$​-0.487 B
feb 2023
$​0.422 B
$​0.843 B
$​1.204 B
gen 2023
$​1.923 B
$​-0.096 B
$​1.186 B
dic 2022
$​-0.160 B
$​0.573 B
$​-0.219 B
nov 2022
$​-0.041 B
$​1.136 B
$​0.130 B
ott 2022
$​1.214 B
$​1.286 B
$​0.607 B
set 2022
$​1.138 B
$​2.708 B
$​0.550 B
ago 2022
$​1.519 B
$​4.458 B
$​2.373 B
lug 2022
$​4.052 B
$​5.117 B
$​4.881 B
giu 2022
$​5.046 B
$​3.368 B
$​4.769 B
mag 2022
$​5.324 B
$​1.929 B
$​2.174 B
apr 2022
$​1.501 B
$​2.494 B
$​2.282 B
mar 2022
$​2.486 B
$​2.558 B
$​3.081 B
feb 2022
$​2.663 B
$​1.187 B
$​3.122 B
gen 2022
$​2.618 B
$​1.461 B
$​-1.582 B
dic 2021
$​-0.137 B
$​2.533 B
$​2.466 B
nov 2021
$​3.133 B
$​1.908 B
$​2.264 B
ott 2021
$​2.093 B
$​1.833 B
$​1.415 B
set 2021
$​1.860 B
$​1.304 B
$​1.510 B
ago 2021
$​1.939 B
$​1.943 B
$​0.736 B
lug 2021
$​0.778 B
$​0.874 B
$​2.562 B
giu 2021
$​3.231 B
$​-0.370 B
$​-1.576 B
12345
