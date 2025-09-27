La bilancia commerciale canadese misura un cambiamento tra esportazioni e importazioni in dollari USA. Gli economisti utilizzano l'indicatore per misurare l'attività del settore manifatturiero e l'intensità dei flussi di commercio estero.

Una nazione che importa più beni e servizi di quanti ne esporti ha un deficit commerciale. Per i paesi con economie altamente sviluppate, come il Canada, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita.

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni di quanti ne possa consumare. L'economia canadese è in gran parte orientata all'esportazione, quindi il surplus della bilancia commerciale è più favorevole per il suo sviluppo rispetto al deficit.

Tuttavia, l'impatto della bilancia commerciale sulle quotazioni in dollari canadesi è ambiguo. Dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. Al contrario, se l'economia cresce rapidamente, i paesi sviluppati preferiscono sviluppare le importazioni al fine di garantire la concorrenza sui prezzi. Ciò potrebbe influenzare di conseguenza le quotazioni in dollari canadesi.

Ultimi valori: