L’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) dell’Ivey in Canada non destagionalizzato riflette l'attività economica nell'ultimo mese calcolata dalla Ivey School of Business.

L'indicatore è calcolato sulla base di un'indagine sui responsabili degli acquisti nelle aziende del settore privato e pubblico. L'indagine coinvolge rappresentanti di diverse centinaia di aziende selezionate in considerazione del loro campo di attività e della loro posizione geografica. Gli intervistati rispondono alle domande sul fatto che gli acquisti, l'occupazione, le forniture e i prezzi nel loro settore siano migliorati, peggiorati o non siano cambiati nel mese riportato. Le risposte alle domande non contengono valutazioni quantitative, mentre gli intervistati descrivono le attività in termini di "più alto", "più basso" o "invariato" rispetto al mese precedente.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda.

I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Valori superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Valori inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni di economiche.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore manifatturiero. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita dell'indice è un'indicazione di cambiamenti favorevoli nelle condizioni di mercato e può essere vista come positiva per il dollaro canadese.

