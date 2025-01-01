- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
CExpertSignal
CExpertSignal è una classe base per i segnali di trading, non fa nulla (ad eccezione dei metodi CheckReverseLong() e CheckReverseShort()), ma fornisce le interfacce.
Come usarla:
1. Prepara un algoritmo per i segnali di trading;
2. Creare la propria classe di segnale di trading, ereditata dalla classe CExpertSignal;
3. Sovrascrivere i metodi virtuali nella tua classe con i propri algoritmi.
È possibile trovare un esempio di classi di segnale di trading nella cartella Expert\Signal\.
Descrizione
CExpertSignal è una classe base per l'implementazione di algoritmi di segnali di trading.
Dichiarazione
class CExpertSignal : public CExpertBase
Titolo
#include <Expert\ExpertSignal.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CExpertSignal
Discendenti diretti
CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR
Metodi della Classe
Inizializzazione
|
virtual InitIndicators
|
Inizializza indicatori e serie temporali
virtual ValidationSettings
|
Controlla le impostazioni
virtual AddFilter
|
Aggiunge un filtro per segnale combinato
L'accesso ai Dati Protetti
|
Imposta il livello di prezzo base
|
Ottiene le flag di timeseries utilizzata
|
Impostazione Parametri
|
Imposta il valore del parametro "peso"("Weight")
|
Imposta il valore del parametro "PatternsUsage"
Imposta il valore del parametro "General"
Imposta il valore del parametro "Ignore"
Imposta il valore del parametro "Invert"
Imposta il valore del parametro "ThresholdOpen"
Imposta il valore del parametro "ThresholdClose"
Imposta il valore del parametro "PriceLevel"
Imposta il valore del parametro "StopLevel"
Imposta il valore del parametro "TakeLevel"
Imposta il valore del parametro "Expiration"
Imposta il valore del parametro "Magic"
Controllo Condizioni di Trading
|
virtual CheckOpenLong
|
Controlla condizioni per aprire la posizioni long
virtual CheckCloseLong
|
Controlla condizioni per chiudere la posizione long
virtual CheckOpenShort
|
Controlla condizioni per aprire posizioni short
virtual CheckCloseShort
|
Controlli condizioni per chiudere la posizione short
virtual CheckReverseLong
|
Controlla condizioni inversione di posizione long
virtual CheckReverseShort
|
Controlla condizioni inversione di posizione short
Impostazione Parametri di Trade
|
virtual OpenLongParams
|
Imposta i parametri per l'apertura della posizione long
virtual OpenShortParams
|
Imposta i parametri per l'apertura della posizione short
virtual CloseLongParams
|
Imposta i parametri per la chiusura della posizione long
virtual CloseShortParams
|
Imposta i parametri per la chiusura della posizione short
Checking of Order Trailing Conditions
|
virtual CheckTrailingOrderLong
|
Controlla condizioni per modificare i parametri dell'ordine pendente Buy
virtual CheckTrailingOrderShort
|
Controlla condizioni per modificare i parametri dell'ordine pendente Sell
Metodi per controllare la formazione di Ordini di Mercato
|
virtual LongCondition
|
Ottiene il risultato della verifica delle condizioni di buy
virtual ShortCondition
|
Ottiene il risultato della verifica delle condizioni di sell
virtual Direction
|
Ottiene la direzione "ponderata" del prezzo
Metodi ereditati dalla classe CObject
|
Metodi ereditati dalla classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries