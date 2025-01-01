DocumentazioneSezioni
CExpertSignal

CExpertSignal è una classe base per i segnali di trading, non fa nulla (ad eccezione dei metodi CheckReverseLong() e CheckReverseShort()), ma fornisce le interfacce.

Come usarla:

1. Prepara un algoritmo per i segnali di trading;
2. Creare la propria classe di segnale di trading, ereditata dalla classe CExpertSignal;
3. Sovrascrivere i metodi virtuali nella tua classe con i propri algoritmi.

È possibile trovare un esempio di classi di segnale di trading nella cartella Expert\Signal\.

Descrizione

CExpertSignal è una classe base per l'implementazione di algoritmi di segnali di trading.

Dichiarazione

   class CExpertSignal : public CExpertBase

Titolo

   #include <Expert\ExpertSignal.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CExpertBase

          CExpertSignal

Discendenti diretti

CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR

Metodi della Classe

Inizializzazione

 

virtual InitIndicators

Inizializza indicatori e serie temporali

virtual ValidationSettings

Controlla le impostazioni

virtual AddFilter

Aggiunge un filtro per segnale combinato

L'accesso ai Dati Protetti

 

BasePrice

Imposta il livello di prezzo base

UsedSeries

Ottiene le flag di timeseries utilizzata

Impostazione Parametri

 

Weight

Imposta il valore del parametro "peso"("Weight")

PatternsUsage

Imposta il valore del parametro "PatternsUsage"

General

Imposta il valore del parametro "General"

Ignore

Imposta il valore del parametro "Ignore"

Invert

Imposta il valore del parametro "Invert"

ThresholdOpen

Imposta il valore del parametro "ThresholdOpen"

ThresholdClose

Imposta il valore del parametro "ThresholdClose"

PriceLevel

Imposta il valore del parametro "PriceLevel"

StopLevel

Imposta il valore del parametro "StopLevel"

TakeLevel

Imposta il valore del parametro "TakeLevel"

Expiration

Imposta il valore del parametro "Expiration"

Magic

Imposta il valore del parametro "Magic"

Controllo Condizioni di Trading

 

virtual CheckOpenLong

Controlla condizioni per aprire la posizioni long

virtual CheckCloseLong

Controlla condizioni per chiudere la posizione long

virtual CheckOpenShort

Controlla condizioni per aprire posizioni short

virtual CheckCloseShort

Controlli condizioni per chiudere la posizione short

virtual CheckReverseLong

Controlla condizioni inversione di posizione long

virtual CheckReverseShort

Controlla condizioni inversione di posizione short

Impostazione Parametri di Trade

 

virtual OpenLongParams

Imposta i parametri per l'apertura della posizione long

virtual OpenShortParams

Imposta i parametri per l'apertura della posizione short

virtual CloseLongParams

Imposta i parametri per la chiusura della posizione long

virtual CloseShortParams

Imposta i parametri per la chiusura della posizione short

Checking of Order Trailing Conditions

 

virtual CheckTrailingOrderLong

Controlla condizioni per modificare i parametri dell'ordine pendente Buy

virtual CheckTrailingOrderShort

Controlla condizioni per modificare i parametri dell'ordine pendente Sell

Metodi per controllare la formazione di Ordini di Mercato

 

virtual LongCondition

Ottiene il risultato della verifica delle condizioni di buy

virtual ShortCondition

Ottiene il risultato della verifica delle condizioni di sell

virtual Direction

Ottiene la direzione "ponderata" del prezzo

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries