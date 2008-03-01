DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureStrutture DatiStruttura del Tipo Data 

MqlDateTime

La struttura tipo di data contiene otto campi di tipo int:

struct MqlDateTime
  {
   int year;           // Anno
   int mon;            // Mese
   int day;            // Giorno
   int hour;           // Ora
   int min;            // Minuti
   int sec;            // Secondi
   int day_of_week;    // Giorni della settimana (0-Domenica, 1-Lunedì, ... ,6-Sabato)
   int day_of_year;    // Numedo di giorno dell'anno (al 1mo Gennaio viene assegnato il valore di zero)
  };

Nota

Il numero del giorno dell'anno day_of_year per l'anno bisestile, da Marzo, sarà diverso da un numero del giorno corrispondente per un anno non bisestile.

Esempio:

voidOnStart()
  {
//---
   datetime date1=D'2008.03.01';
   datetime date2=D'2009.03.01';
 
   MqlDateTime str1,str2;
   TimeToStruct(date1,str1);
   TimeToStruct(date2,str2);
   printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str1.day,str1.mon,
          str1.year,str1.day_of_year);
   printf("%02d.%02d.%4d, giorni dell'anno = %d",str2.day,str2.mon,
          str2.year,str2.day_of_year);
  }
/*  Risultato:
   01.03.2008, day of year = 60
   01.03.2009, day of year = 59
*/

