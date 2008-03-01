- Struttura del Tipo Data
- Struttura dei parametri di Input
- Struttura Dati dello Storico
- Struttura del Depth of Market
- Struttura Richiesta di Trade
- Struttura di Risultati di Richiesta Controllo
- Struttura di un Risultato di Richiesta di Trade
- Struttura di una Transazione di Trade
- Struttura per i Prezzi Correnti
- Economic Сalendar structures
MqlDateTime
La struttura tipo di data contiene otto campi di tipo int:
struct MqlDateTime
Nota
Il numero del giorno dell'anno day_of_year per l'anno bisestile, da Marzo, sarà diverso da un numero del giorno corrispondente per un anno non bisestile.
Esempio:
voidOnStart()
