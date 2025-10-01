New Zealand Employment Change t/t indique l’évolution du nombre de citoyens officiellement employés dans les entreprises résidentes néo-zélandaises au cours du trimestre indiqué par rapport au trimestre précédent. La croissance de l’emploi est le signe d’un marché du travail plus fort et peut être considérée comme positive pour les cours du dollar néo-zélandais.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deÉvolution de l’emploi en Nouvelle-Zélande t/t (New Zealand Employment Change q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.