Calendrier économique
Indice des prix GDT Nouvelle-Zélande (GDT New Zealand Price Index)
|Bas
|-0.8%
|-0.9%
|
-4.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.9%
|
-0.8%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix GDT traduit une variation des prix des produits laitiers en Nouvelle-Zélande. Le calcul de l’indicateur couvre le pourcentage moyen pondéré des variations de prix pour 9 types de produits vendus lors de la vente aux enchères Global Dairy Trade, qui a lieu deux fois par mois.
L’Indice mondial des prix du commerce des produits laitiers est considéré comme un indicateur de premier plan de la balance commerciale de la Nouvelle-Zélande, car les revenus des exportations augmentent lorsque les prix des produits de base augmentent.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix GDT Nouvelle-Zélande (GDT New Zealand Price Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
