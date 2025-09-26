La migration nette permanente et à long terme traduit la différence entre la population qui arrive et celle qui part. La valeur est mesurée sur la base du nombre de migrants arrivant et partant de manière permanente et à long terme pour une période de 12 mois ou plus.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Migration nette permanente et à long terme en Nouvelle-Zélande (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.