Calendrier économique
Indice des prix des aliments en Nouvelle-Zélande m/m (New Zealand Food Price Index m/m)
|Bas
|0.3%
|0.9%
|
0.7%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.4%
|
0.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix des denrées alimentaires m/m mesure le taux de variation des prix d’un panier fixe de produits et services alimentaires au cours du mois indiqué du point de vue du consommateur. L’indice permet de mesurer les variations de prix des mêmes produits dans les points de vente au détail, au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. Si la taille ou la qualité de l’un des marchandises ou services du panier change, des ajustements appropriés au calcul de l’indice sont apportés. Cela élimine l’impact de telles variations sur le taux de variation des prix reflété dans le FPI.
Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme positive pour les cours du dollar néo-zélandais.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix des aliments en Nouvelle-Zélande m/m (New Zealand Food Price Index m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
