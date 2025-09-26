L’indice des prix des denrées alimentaires m/m mesure le taux de variation des prix d’un panier fixe de produits et services alimentaires au cours du mois indiqué du point de vue du consommateur. L’indice permet de mesurer les variations de prix des mêmes produits dans les points de vente au détail, au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. Si la taille ou la qualité de l’un des marchandises ou services du panier change, des ajustements appropriés au calcul de l’indice sont apportés. Cela élimine l’impact de telles variations sur le taux de variation des prix reflété dans le FPI.

Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme positive pour les cours du dollar néo-zélandais.

Dernières valeurs: