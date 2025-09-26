CalendrierSections

Westpac McDermott Miller Confiance des consommateurs néo-zélandais (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)

Pays :
Nouvelle-Zélande
NZD, Dollar néo-zélandais
Source
Westpac Nouvelle-Zélande Limitée (Westpac New Zealand Limited)
Secteur
Consommateur
Moyen 90.9 90.0
91.2
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
87.8
90.9
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice de confiance des consommateurs Westpac McDermott Miller traduit les prévisions des particuliers concernant l’activité économique de la Nouvelle-Zélande. L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête qui couvre les cinq questions suivantes: évaluation de l’évolution de la condition financière des ménages au cours de la dernière année; la volonté d’acheter des marchandises durables; les variations prévus dans la condition financière des ménages; perspectives générales à court et à long terme pour le développement de l’économie néo-zélandaise.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deWestpac McDermott Miller Confiance des consommateurs néo-zélandais (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
3 Q 2025
90.9
90.0
91.2
2 Q 2025
91.2
94.5
89.2
1 Q 2025
89.2
93.5
97.5
4 Q 2024
97.5
85.6
90.8
3 Q 2024
90.8
85.9
82.2
2 Q 2024
82.2
95.4
93.2
1 Q 2024
93.2
88.1
88.9
4 Q 2023
88.9
80.2
3 Q 2023
80.2
74.1
83.1
2 Q 2023
83.1
76.2
77.7
1 Q 2023
77.7
66.6
75.6
4 Q 2022
75.6
97.8
87.6
3 Q 2022
87.6
87.6
78.7
2 Q 2022
78.7
100.0
92.1
1 Q 2022
92.1
101.3
99.1
4 Q 2021
99.1
101.5
102.7
3 Q 2021
102.7
101.2
107.1
2 Q 2021
107.1
99.5
105.2
1 Q 2021
105.2
98.4
106.0
4 Q 2020
106.0
97.4
95.1
3 Q 2020
95.1
102.4
97.2
2 Q 2020
97.2
107.9
104.2
1 Q 2020
104.2
104.9
109.9
4 Q 2019
109.9
103.5
103.1
3 Q 2019
103.1
104.0
103.5
2 Q 2019
103.5
103.8
1 Q 2019
103.8
109.1
4 Q 2018
109.1
103.5
3 Q 2018
103.5
108.6
2 Q 2018
108.6
111.2
1 Q 2018
111.2
107.4
4 Q 2017
107.4
112.4
3 Q 2017
112.4
113.4
2 Q 2017
113.4
111.9
1 Q 2017
111.9
113.1
4 Q 2016
113.1
108.0
3 Q 2016
108.0
106.0
2 Q 2016
106.0
109.6
1 Q 2016
109.6
110.7
4 Q 2015
110.7
106.0
3 Q 2015
106.0
113.0
2 Q 2015
113.0
117.4
1 Q 2015
117.4
114.8
4 Q 2014
114.8
116.7
3 Q 2014
116.7
121.2
2 Q 2014
121.2
121.7
1 Q 2014
121.7
120.1
4 Q 2013
120.1
115.4
3 Q 2013
115.4
116.6
2 Q 2013
116.6
110.8
12
