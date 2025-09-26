L’indice de confiance des consommateurs Westpac McDermott Miller traduit les prévisions des particuliers concernant l’activité économique de la Nouvelle-Zélande. L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête qui couvre les cinq questions suivantes: évaluation de l’évolution de la condition financière des ménages au cours de la dernière année; la volonté d’acheter des marchandises durables; les variations prévus dans la condition financière des ménages; perspectives générales à court et à long terme pour le développement de l’économie néo-zélandaise.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deWestpac McDermott Miller Confiance des consommateurs néo-zélandais (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.