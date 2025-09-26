Calendrier économique
Westpac McDermott Miller Confiance des consommateurs néo-zélandais (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)
|Moyen
|90.9
|90.0
|
91.2
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|87.8
|
90.9
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice de confiance des consommateurs Westpac McDermott Miller traduit les prévisions des particuliers concernant l’activité économique de la Nouvelle-Zélande. L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête qui couvre les cinq questions suivantes: évaluation de l’évolution de la condition financière des ménages au cours de la dernière année; la volonté d’acheter des marchandises durables; les variations prévus dans la condition financière des ménages; perspectives générales à court et à long terme pour le développement de l’économie néo-zélandaise.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deWestpac McDermott Miller Confiance des consommateurs néo-zélandais (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress