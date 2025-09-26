L’Indice des prix à la consommation (IPC) t/t de la Nouvelle-Zélande mesure la variation d’un trimestre à l’autre des prix d’un panier fixe de marchandises et de services du point de vue du consommateur. Le panier comprend des marchandises de qualité et de quantité immuables, de sorte que l’indice mesure uniquement les variations des prix à la consommation.

L’indicateur est considéré comme l’une des principales mesures de l’inflation néo-zélandaise. Une indication plus élevée que prévue est considérée comme positive pour le dollar néo-zélandais.

Dernières valeurs: