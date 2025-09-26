Les données sur les arrivées de visiteurs a/a indiquent l’évolution d’une année à l’autre du nombre de visiteurs étrangers venant en Nouvelle-Zélande pour un séjour de courte durée. Le tourisme constitue une part importante de l’économie de la Nouvelle-Zélande, de sorte que des indications plus élevées sont considérées comme positives pour le dollar néo-zélandais.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deArrivées de visiteurs en Nouvelle-Zélande en a/a (New Zealand Visitor Arrivals y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.