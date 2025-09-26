CalendrierSections

Arrivées de visiteurs en Nouvelle-Zélande en a/a (New Zealand Visitor Arrivals y/y)

Nouvelle-Zélande
NZD, Dollar néo-zélandais
Les Statistiques de Nouvelle Zélande. (Statistics New Zealand)
Travail
Les données sur les arrivées de visiteurs a/a indiquent l’évolution d’une année à l’autre du nombre de visiteurs étrangers venant en Nouvelle-Zélande pour un séjour de courte durée. Le tourisme constitue une part importante de l’économie de la Nouvelle-Zélande, de sorte que des indications plus élevées sont considérées comme positives pour le dollar néo-zélandais.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deArrivées de visiteurs en Nouvelle-Zélande en a/a (New Zealand Visitor Arrivals y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
6.6%
3.4%
0.8%
juin 2025
0.8%
-0.8%
6.1%
mai 2025
6.1%
1.5%
18.8%
avr. 2025
18.8%
1.2%
-8.4%
mars 2025
-8.4%
8.1%
-2.3%
févr. 2025
-2.3%
12.8%
13.4%
janv. 2025
13.4%
9.1%
12.2%
déc. 2024
12.2%
6.1%
5.9%
nov. 2024
5.9%
3.6%
6.3%
oct. 2024
6.3%
2.2%
0.9%
sept. 2024
0.9%
3.7%
3.6%
août 2024
3.6%
3.8%
3.8%
juil. 2024
3.8%
8.0%
3.8%
juin 2024
3.8%
6.9%
12.1%
mai 2024
12.1%
14.8%
1.7%
avr. 2024
1.7%
31.5%
27.9%
mars 2024
27.9%
31.9%
35.0%
févr. 2024
35.0%
14.0%
21.7%
janv. 2024
21.7%
2.1%
14.8%
déc. 2023
14.8%
2.1%
30.4%
nov. 2023
30.4%
2.1%
39.8%
oct. 2023
39.8%
2.1%
48.7%
sept. 2023
48.7%
2.1%
59.4%
août 2023
59.4%
2.1%
59.3%
juil. 2023
59.3%
2.1%
88.5%
juin 2023
88.5%
2.1%
120.4%
mai 2023
120.4%
2.1%
307.5%
avr. 2023
307.5%
2.1%
805.0%
mars 2023
805.0%
2.1%
4998.0%
févr. 2023
4998.0%
2.1%
6480.4%
janv. 2023
6480.4%
2.1%
5740.9%
déc. 2022
5740.9%
2.1%
4257.0%
nov. 2022
4257.0%
2.1%
4283.8%
oct. 2022
4283.8%
2.1%
6448.5%
sept. 2022
6448.5%
2.1%
4748.8%
août 2022
4748.8%
-40.9%
344.2%
juil. 2022
344.2%
-36.7%
83.5%
juin 2022
83.5%
14.8%
26.3%
mai 2022
26.3%
37.2%
70.1%
avr. 2022
70.1%
57.6%
517.0%
mars 2022
517.0%
87.5%
-1.2%
févr. 2022
-1.2%
142.5%
-26.0%
janv. 2022
-26.0%
217.3%
4.4%
déc. 2021
4.4%
319.2%
3.8%
nov. 2021
3.8%
468.4%
-27.3%
oct. 2021
-27.3%
701.1%
-58.1%
sept. 2021
-58.1%
483.2%
-44.0%
août 2021
-44.0%
244.5%
767.8%
juil. 2021
767.8%
1888.5%
1365.2%
juin 2021
1365.2%
2501.3%
2531.6%
