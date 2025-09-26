CalendrierSections

Arrivées de visiteurs en Nouvelle-Zélande m/m (New Zealand Visitor Arrivals m/m)

Pays :
Nouvelle-Zélande
NZD, Dollar néo-zélandais
Source
Les Statistiques de Nouvelle Zélande. (Statistics New Zealand)
Secteur
Travail
Bas 2.6% -0.3%
-2.2%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
1.2%
2.6%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les données sur les arrivées de visiteurs m/m indiquent l’évolution d’un mois à l’autre du nombre de visiteurs étrangers venant en Nouvelle-Zélande pour un séjour de courte durée. Le tourisme constitue une part importante de l’économie de la Nouvelle-Zélande, de sorte que des indications plus élevées sont considérées comme positives pour le dollar néo-zélandais.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Arrivées de visiteurs en Nouvelle-Zélande m/m". La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
2.6%
-0.3%
-2.2%
juin 2025
-2.5%
-1.5%
-0.5%
mai 2025
-0.9%
1.4%
2.2%
avr. 2025
2.3%
-0.3%
-1.9%
mars 2025
-1.9%
-0.1%
-4.7%
févr. 2025
-3.7%
0.3%
1.5%
janv. 2025
1.9%
0.5%
3.8%
déc. 2024
3.5%
-0.1%
1.3%
nov. 2024
1.0%
-0.5%
0.0%
oct. 2024
0.6%
0.2%
1.3%
sept. 2024
1.1%
1.9%
-2.1%
août 2024
-4.3%
4.4%
2.2%
juil. 2024
2.2%
1.2%
0.5%
juin 2024
-0.2%
-2.4%
4.0%
mai 2024
4.0%
0.1%
-8.8%
avr. 2024
-9.4%
0.4%
9.7%
mars 2024
9.1%
0.6%
1.6%
févr. 2024
0.9%
3.3%
7.6%
janv. 2024
8.2%
3.7%
-2.3%
déc. 2023
-2.2%
6.4%
-1.6%
nov. 2023
-1.5%
15.9%
-6.7%
oct. 2023
-8.0%
17.3%
2.3%
sept. 2023
2.4%
19.0%
-3.0%
août 2023
-4.1%
21.8%
1.8%
juil. 2023
19.8%
27.5%
11.3%
juin 2023
11.3%
37.6%
-27.5%
mai 2023
-27.5%
60.5%
-16.9%
avr. 2023
-16.9%
84.9%
-1.0%
mars 2023
-2.9%
106.2%
0.6%
févr. 2023
0.6%
59.3%
-26.3%
janv. 2023
-26.3%
46.8%
55.6%
déc. 2022
55.6%
38.6%
43.1%
nov. 2022
43.1%
61.4%
6.8%
oct. 2022
6.8%
97.1%
16.6%
sept. 2022
16.6%
21.3%
-3.3%
août 2022
-3.3%
30.1%
41.8%
juil. 2022
41.8%
57.2%
30.1%
juin 2022
30.1%
103.5%
34.0%
mai 2022
34.0%
188.7%
89.7%
avr. 2022
89.7%
205.6%
446.8%
mars 2022
446.8%
-0.6%
29.8%
févr. 2022
29.8%
25.0%
-34.5%
janv. 2022
-34.5%
63.5%
16.0%
déc. 2021
16.0%
80.4%
44.0%
nov. 2021
44.0%
-23.6%
59.6%
oct. 2021
59.6%
-83.9%
-13.7%
sept. 2021
-13.7%
-128.9%
-91.1%
août 2021
-91.1%
46.1%
-41.4%
juil. 2021
-41.4%
135.8%
-10.4%
juin 2021
-10.4%
204.6%
80.4%
