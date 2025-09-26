Les ventes manufacturières de la Nouvelle-Zélande t/t indiquent une variation de la valeur en dollars des marchandises vendues par les entreprises du secteur industriel néo-zélandais au cours du trimestre indiqué par rapport au trimestre précédent. La croissance des ventes indique une hausse de l’activité de production. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact favorable sur les cours NZD.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes manufacturières en Nouvelle-Zélande t/t (New Zealand Manufacturing Sales q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.