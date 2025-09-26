L’indice des prix à l’exportation de la Nouvelle-Zélande t/t mesure une variation des prix des marchandises exportés et réexportés de nouvelle-Zélande au cours du trimestre communiqué par rapport au trimestre précédent. Les marchandises participent au calcul de l’indice en fonction de leur importance financière dans les exportations nationales totales. La croissance des prix à l’exportation est une indication de la hausse de l’activité commerciale du pays et peut être considérée comme positive pour les cours du dollar néo-zélandais.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à l’exportation de la Nouvelle-Zélande t/t (New Zealand Export Price Index q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.