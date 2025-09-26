CalendrierSections

Indice manufacturier BusinessNZ Nouvelle-Zélande (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)

Pays :
Nouvelle-Zélande
NZD, Dollar néo-zélandais
Source
BusinessNZ
Secteur
Affaires
Moyen 49.9 49.5
52.8
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
49.3
49.9
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice de performance du secteur manufacturier (PMI) de BusinessNZ est établi sur la base d’une enquête mensuelle. Il sert d’indicateur de premier plan de l’activité du secteur manufacturier néo-zélandais.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice manufacturier BusinessNZ Nouvelle-Zélande (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
49.9
49.5
52.8
juil. 2025
52.8
48.4
49.2
juin 2025
48.8
53.5
47.4
mai 2025
53.3
49.6
52.9
avr. 2025
53.9
47.2
53.2
mars 2025
53.2
52.9
54.1
févr. 2025
53.9
50.2
51.7
janv. 2025
51.4
46.0
46.2
déc. 2024
45.9
43.5
45.2
nov. 2024
45.5
46.8
45.7
oct. 2024
45.8
49.4
47.0
sept. 2024
46.9
42.9
46.1
août 2024
45.8
42.2
44.4
juil. 2024
44.0
42.3
41.2
juin 2024
41.1
46.6
46.6
mai 2024
47.2
48.0
48.8
avr. 2024
48.9
45.7
46.8
mars 2024
47.1
45.5
49.1
févr. 2024
49.3
47.9
47.5
janv. 2024
47.3
41.7
43.4
déc. 2023
43.1
45.5
46.5
nov. 2023
46.7
42.9
oct. 2023
42.5
48.1
45.3
sept. 2023
45.3
48.9
46.1
août 2023
46.1
49.1
46.6
juil. 2023
46.3
49.4
47.4
juin 2023
47.5
49.8
48.7
mai 2023
48.9
50.2
48.8
avr. 2023
49.1
50.7
48.1
mars 2023
48.1
51.0
51.7
févr. 2023
52.0
51.2
51.2
janv. 2023
50.8
51.6
47.8
déc. 2022
47.2
52.0
47.2
nov. 2022
47.4
52.5
49.1
oct. 2022
49.3
52.7
51.7
sept. 2022
52.0
52.5
54.8
août 2022
54.9
52.5
53.5
juil. 2022
52.7
52.5
50.0
juin 2022
49.7
52.7
52.6
mai 2022
52.9
52.7
51.2
avr. 2022
51.2
52.8
53.7
mars 2022
53.8
53.7
53.6
févr. 2022
53.6
54.5
52.3
janv. 2022
52.1
55.3
53.8
déc. 2021
53.7
56.0
51.2
nov. 2021
50.6
56.7
54.2
oct. 2021
54.3
45.8
51.6
sept. 2021
51.4
51.3
39.7
août 2021
40.1
61.8
62.2
juil. 2021
62.6
56.6
60.9
12345
