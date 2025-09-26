L’indice de performance du secteur manufacturier (PMI) de BusinessNZ est établi sur la base d’une enquête mensuelle. Il sert d’indicateur de premier plan de l’activité du secteur manufacturier néo-zélandais.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice manufacturier BusinessNZ Nouvelle-Zélande (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.