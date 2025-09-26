L’indice ANZ des prix des produits de base m/m est un rapport mensuel traduisant les variations des prix des principales catégories d’exportation au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. Les exportations de produits de base constituent une part importante de l’économie néo-zélandaise, de sorte que les indications supérieures aux prévisions peuvent avoir un impact favorable sur les cours du dollar néo-zélandais.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deANZ Indice des prix des produits de base en Nouvelle-Zélande m/m (ANZ New Zealand Commodity Price Index m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.