L’indice des termes de l’échange de la Nouvelle-Zélande t/t traduit le rapport entre les prix des marchandises exportés et importés. L’indice est calculé comme une variation de valeur d’un trimestre à l’autre. Vu que l’économie néo-zélandaise est fortement dépendante des exportations, des indications plus élevées que prévues peuvent avoir un impact positif sur les cours du dollar néo-zélandais.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des termes de l’échange de la Nouvelle-Zélande t/t (New Zealand Terms of Trade Index q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.