Exportations de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Exports)

Pays :
Nouvelle-Zélande
NZD, Dollar néo-zélandais
Source
Les Statistiques de Nouvelle Zélande. (Statistics New Zealand)
Secteur
Commerce
Bas $​5.936 B
$​6.556 B
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
$​5.936 B
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les exportations néo-zélandaises traduisent la valeur des marchandises exportées du pays au cours du mois communiqué.

Les informations sur les exportations sont utilisées pour évaluer l’activité du commerce extérieur de la Nouvelle-Zélande et la demande de marchandises des fabricants néo-zélandais à l’extérieur du pays.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deExportations de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Exports)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
$​5.936 B
$​6.556 B
juil. 2025
$​6.706 B
$​6.532 B
juin 2025
$​6.630 B
$​7.497 B
mai 2025
$​7.676 B
$​7.698 B
avr. 2025
$​7.844 B
$​7.406 B
mars 2025
$​7.595 B
$​6.614 B
févr. 2025
$​6.739 B
$​6.060 B
janv. 2025
$​6.190 B
$​6.670 B
déc. 2024
$​6.839 B
$​6.418 B
nov. 2024
$​6.478 B
$​5.614 B
oct. 2024
$​5.766 B
$​4.909 B
sept. 2024
$​5.011 B
$​4.848 B
août 2024
$​4.968 B
$​6.086 B
juil. 2024
$​6.147 B
$​6.040 B
juin 2024
$​6.173 B
$​6.995 B
mai 2024
$​7.156 B
$​6.312 B
avr. 2024
$​6.416 B
$​6.377 B
mars 2024
$​6.497 B
$​5.789 B
févr. 2024
$​5.890 B
$​4.816 B
janv. 2024
$​4.933 B
$​5.851 B
déc. 2023
$​5.935 B
$​5.946 B
nov. 2023
$​5.992 B
$​5.369 B
oct. 2023
$​5.400 B
$​4.766 B
sept. 2023
$​4.872 B
$​4.970 B
août 2023
$​4.987 B
$​5.376 B
juil. 2023
$​5.448 B
$​6.183 B
juin 2023
$​6.310 B
$​6.967 B
mai 2023
$​6.995 B
$​6.607 B
avr. 2023
$​6.803 B
$​6.284 B
mars 2023
$​6.508 B
$​5.059 B
févr. 2023
$​5.232 B
$​5.303 B
janv. 2023
$​5.470 B
$​6.521 B
déc. 2022
$​6.717 B
$​6.340 B
nov. 2022
$​6.676 B
$​5.962 B
oct. 2022
$​6.137 B
$​5.936 B
sept. 2022
$​6.026 B
$​5.293 B
août 2022
$​5.483 B
$​6.353 B
juil. 2022
$​6.678 B
$​6.273 B
juin 2022
$​6.416 B
$​6.871 B
mai 2022
$​6.952 B
$​6.156 B
avr. 2022
$​6.311 B
$​6.481 B
mars 2022
$​6.673 B
$​5.215 B
févr. 2022
$​5.492 B
$​4.797 B
janv. 2022
$​4.856 B
$​6.096 B
déc. 2021
$​6.071 B
$​5.690 B
nov. 2021
$​5.863 B
$​5.362 B
oct. 2021
$​5.350 B
$​4.362 B
sept. 2021
$​4.396 B
$​4.358 B
août 2021
$​4.351 B
$​5.769 B
juil. 2021
$​5.754 B
$​5.958 B
1234
Exporter

