Les exportations néo-zélandaises traduisent la valeur des marchandises exportées du pays au cours du mois communiqué.

Les informations sur les exportations sont utilisées pour évaluer l’activité du commerce extérieur de la Nouvelle-Zélande et la demande de marchandises des fabricants néo-zélandais à l’extérieur du pays.

Dernières valeurs: