Les dépenses par carte de crédit de la RBNZ traduisent les variations dans les transactions par carte de crédit effectuées par les particuliers au cours du mois en cours par rapport au même mois de l’année précédente. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact favorable sur les cours NZD.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque de Réserve de Nouvelle-Zélande Dépenses par carte de crédit y / y (Reserve Bank of New Zealand Credit Card Spending y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.