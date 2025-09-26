L’Indice des prix à la consommation (IPC) de la Nouvelle-Zélande a/a mesure la variation des prix d’un panier fixe de marchandises et de services du point de vue des consommateurs au cours du trimestre communiqué par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le panier comprend des marchandises de qualité et de quantité immuables, de sorte que l’indice mesure uniquement les variations des prix à la consommation.

L’indicateur est considéré comme l’une des principales mesures de l’inflation néo-zélandaise. Une indication plus élevée que prévue est considérée comme positive pour le dollar néo-zélandais.

Dernières valeurs: