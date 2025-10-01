Les ventes au détail de base m/m indiquent des variations des ventes au détail au cours du mois indiqué par rapport au mois précédent. L’indicateur est calculé sur la base des statistiques des magasins de détail de différents types et tailles. Le calcul de l’indice ne comprend pas les ventes d’automobiles et de pièces de rechange. Les ventes au détail sont un indicateur de l’activité des consommateurs en Nouvelle-Zélande et un élément important du PIB national. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact favorable sur les cours NZD.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail de base en Nouvelle-Zélande t/t (New Zealand Core Retail Sales q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.