Indice de sortie des prix à la productionm/m indique la variation des prix des matières premières et du carburant achetés par les entreprises néo-zélandaises au cours du mois indiqué par rapport au mois précédent. Le calcul de l’indice comprend les matières et le carburant importés et nationaux. L’indice traduit les dépenses d’exploitation des fabricants néo-zélandais et constitue un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la production (IPP) de la Nouvelle-Zélande Input t/t (New Zealand Producer Price Index (PPI) Input q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.