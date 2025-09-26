L’indice des prix à l’importation de la Nouvelle-Zélande t/t représente l’évolution des prix des marchandises et services importés en Nouvelle-Zélande au cours du trimestre indiqué par rapport au trimestre précédent. Chaque catégorie de marchandises ou de services utilisée pour le calcul de l’indice reçoit un certain poids. La croissance des prix à l’importation est une indication de l’activité commerciale et un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à l’importation de la Nouvelle-Zélande t/t (New Zealand Import Price Index q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.