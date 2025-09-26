Calendrier économique
Compte courant Nouvelle-Zélande 12 mois (New Zealand Current Account 12-Months)
|Moyen
|$-15.956 B
|$-23.091 B
|
$-18.313 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le compte courant de la Nouvelle-Zélande sur 12 mois traduit la balance commerciale nette (la différence entre les marchandises et services exportés et importés), le revenu net des investissements étrangers et les paiements de transfert nets au cours des 12 mois précédents, à compter du mois communiqué. L’indicateur est désaisonnalisé L’impact de l’indicateur sur les cours du dollar néo-zélandais peut varier en fonction des conditions économiques actuelles. Le plus souvent, sa croissance est considérée comme positive pour la monnaie, car les résidents étrangers doivent acheter des dollars néo-zélandais afin de payer des marchandises ou des services.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCompte courant Nouvelle-Zélande 12 mois (New Zealand Current Account 12-Months)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
