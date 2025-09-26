Les dépenses du PIB t/t traduisent la valeur monétaire de toutes les marchandises et services produits en Nouvelle-Zélande au cours du trimestre indiqué par rapport au trimestre précédent. Le calcul du PIB par dépenses prend en compte toutes les dépenses relatives aux marchandises produits et aux services fournis dans le cadre de l’économie nationale. Une croissance de la valeur du PIB peut affecter positivement les cours du NZD.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDépenses du produit intérieur brut (PIB) de la Nouvelle-Zélande t/t (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Expenditures q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.