Calendrier économique
Indice des services BusinessNZ Nouvelle-Zélande (BusinessNZ New Zealand Services Index)
|Bas
|47.5
|
48.9
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
47.5
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
BusinessNZ New Zealand Services Index fournit une première estimation de l’activité de l’ensemble du secteur. Il s’agit d’un indice composite calculé en fonction des indices des ventes, des entrées de commandes, des livraisons, des stocks et de l’emploi.
La valeur de l’indice supérieure à 50 indique une expansion de l’activité du secteur des services et peut être considérée comme positive pour les cours du dollar néo-zélandais. Inversement, une lecture inférieure à 50 est considérée comme une indication de contraction de l’activité.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des services BusinessNZ Nouvelle-Zélande (BusinessNZ New Zealand Services Index)l’indicateur macroéconomique " « .).
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress