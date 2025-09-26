CalendrierSections

Indice des services BusinessNZ Nouvelle-Zélande (BusinessNZ New Zealand Services Index)

Pays :
Nouvelle-Zélande
NZD, Dollar néo-zélandais
Source
BusinessNZ
Secteur
Affaires
Bas 47.5
48.9
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
47.5
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
BusinessNZ New Zealand Services Index fournit une première estimation de l’activité de l’ensemble du secteur. Il s’agit d’un indice composite calculé en fonction des indices des ventes, des entrées de commandes, des livraisons, des stocks et de l’emploi.

La valeur de l’indice supérieure à 50 indique une expansion de l’activité du secteur des services et peut être considérée comme positive pour les cours du dollar néo-zélandais. Inversement, une lecture inférieure à 50 est considérée comme une indication de contraction de l’activité.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
47.5
48.9
juil. 2025
48.9
47.6
juin 2025
47.3
44.1
mai 2025
44.0
48.1
avr. 2025
48.5
48.9
mars 2025
49.1
49.0
févr. 2025
49.1
50.4
janv. 2025
50.4
48.1
déc. 2024
47.9
49.1
nov. 2024
49.5
46.2
oct. 2024
46.0
45.7
sept. 2024
45.7
45.7
août 2024
45.5
45.2
juil. 2024
44.6
40.7
juin 2024
40.2
42.6
mai 2024
43.0
46.6
avr. 2024
47.1
47.2
mars 2024
47.5
52.6
févr. 2024
53.0
52.2
janv. 2024
52.1
48.8
déc. 2023
48.8
51.2
nov. 2023
51.2
49.2
oct. 2023
48.9
50.7
sept. 2023
50.7
47.7
août 2023
47.1
48.0
juil. 2023
47.8
49.6
juin 2023
50.1
53.1
mai 2023
53.3
50.1
avr. 2023
49.8
53.8
mars 2023
54.4
55.8
févr. 2023
55.8
54.7
janv. 2023
54.5
52.0
déc. 2022
52.1
53.8
nov. 2022
53.7
57.1
oct. 2022
57.4
55.9
sept. 2022
55.8
58.6
août 2022
58.6
54.4
juil. 2022
51.2
54.7
juin 2022
55.4
55.3
mai 2022
55.2
52.2
avr. 2022
51.4
51.5
mars 2022
51.6
48.9
févr. 2022
48.6
46.0
janv. 2022
45.9
49.8
déc. 2021
49.7
47.2
nov. 2021
46.5
44.9
oct. 2021
44.6
46.5
sept. 2021
46.9
35.4
août 2021
35.6
55.9
juil. 2021
57.9
58.4
