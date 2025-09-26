BusinessNZ New Zealand Services Index fournit une première estimation de l’activité de l’ensemble du secteur. Il s’agit d’un indice composite calculé en fonction des indices des ventes, des entrées de commandes, des livraisons, des stocks et de l’emploi.

La valeur de l’indice supérieure à 50 indique une expansion de l’activité du secteur des services et peut être considérée comme positive pour les cours du dollar néo-zélandais. Inversement, une lecture inférieure à 50 est considérée comme une indication de contraction de l’activité.

Dernières valeurs: