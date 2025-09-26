CalendrierSections

Décision de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande sur les taux d’intérêt (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)

Pays :
Nouvelle-Zélande
NZD, Dollar néo-zélandais
Source
Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (Reserve Bank of New Zealand)
Secteur
Argent
Haut 3.00%
3.25%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
La décision de la RBNZ sur les taux d’intérêt est adoptée toutes les six semaines. Le taux d’intérêt du régulateur est utilisé pour les prêts émis aux banques commerciales. L’établissement d’un taux d’intérêt est l’un des principaux outils de politique monétaire utilisés par la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande pour réguler la force de la monnaie nationale. Une hausse du taux d’intérêt peut avoir un impact favorable sur les cours du NZD.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
3.00%
3.25%
3.25%
3.25%
3.25%
3.50%
3.50%
3.75%
3.75%
4.25%
4.25%
4.75%
4.75%
5.25%
5.25%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.25%
5.25%
4.75%
4.75%
4.25%
4.25%
3.50%
3.50%
3.00%
3.00%
2.50%
2.50%
2.00%
2.00%
1.50%
1.50%
1.00%
1.00%
0.75%
0.75%
0.50%
0.50%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
