Calendrier économique
Décision de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande sur les taux d’intérêt (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)
|Haut
|3.00%
|
3.25%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La décision de la RBNZ sur les taux d’intérêt est adoptée toutes les six semaines. Le taux d’intérêt du régulateur est utilisé pour les prêts émis aux banques commerciales. L’établissement d’un taux d’intérêt est l’un des principaux outils de politique monétaire utilisés par la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande pour réguler la force de la monnaie nationale. Une hausse du taux d’intérêt peut avoir un impact favorable sur les cours du NZD.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deDécision de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande sur les taux d'intérêt (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)l'indicateur macroéconomique
