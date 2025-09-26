Calendrier économique
Ventes au détail de cartes électroniques en Nouvelle-Zélande de a/a (New Zealand Electronic Card Retail Sales y/y)
|Bas
|0.9%
|-2.4%
|
1.7%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|4.5%
|
0.9%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les ventes au détail de cartes électroniques a/a traduisent une variation en pourcentage des transactions par carte électronique au cours du mois indiqué par rapport au même mois de l’année précédente. L’indicateur peut être utilisé dans l’estimation des dépenses de consommation et de l’activité économique.
Les valeurs des indicateurs sont désaisonnalisés et peuvent être révisées sur une base mensuelle, tandis que les mouvements mensuels peuvent fluctuer.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail de cartes électroniques en Nouvelle-Zélande de a/a (New Zealand Electronic Card Retail Sales y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress