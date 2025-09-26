Les ventes au détail de cartes électroniques a/a traduisent une variation en pourcentage des transactions par carte électronique au cours du mois indiqué par rapport au même mois de l’année précédente. L’indicateur peut être utilisé dans l’estimation des dépenses de consommation et de l’activité économique.

Les valeurs des indicateurs sont désaisonnalisés et peuvent être révisées sur une base mensuelle, tandis que les mouvements mensuels peuvent fluctuer.

Dernières valeurs: