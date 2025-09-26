La balance commerciale mesure la différence entre le volume total des exportations et des importations de marchandises et de services au cours du mois communiqué.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.