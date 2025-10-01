CalendrierSections

Taux de participation de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Participation Rate)

Pays :
Nouvelle-Zélande
NZD, Dollar néo-zélandais
Source
Les Statistiques de Nouvelle Zélande. (Statistics New Zealand)
Secteur
Travail
Bas N/D 70.6%
70.8%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le taux d’activité de la Nouvelle-Zélande traduit le taux de personnes en âge de travailler qui ont un emploi ou qui sont activement à la recherche d’un emploi, par rapport à la population active totale.

L’indicateur est utilisé pour mesurer le taux de chômage et les conditions du marché du travail. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact favorable sur les cours NZD.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de participation de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Participation Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
2 Q 2025
N/D
70.6%
70.8%
1 Q 2025
70.8%
70.7%
70.9%
4 Q 2024
71.0%
71.2%
71.1%
3 Q 2024
71.2%
71.8%
71.7%
2 Q 2024
71.7%
71.8%
71.6%
1 Q 2024
71.5%
71.9%
71.9%
4 Q 2023
71.9%
72.1%
72.0%
3 Q 2023
72.0%
72.4%
72.4%
2 Q 2023
72.4%
72.0%
72.0%
1 Q 2023
72.0%
71.9%
71.7%
4 Q 2022
71.7%
71.4%
71.7%
3 Q 2022
71.7%
71.0%
70.9%
2 Q 2022
70.8%
71.6%
70.9%
1 Q 2022
70.9%
71.5%
71.1%
4 Q 2021
71.1%
71.1%
71.2%
3 Q 2021
71.2%
70.6%
70.5%
2 Q 2021
70.5%
70.3%
70.4%
1 Q 2021
70.4%
70.0%
70.2%
4 Q 2020
70.2%
69.9%
70.1%
3 Q 2020
70.1%
69.9%
69.9%
2 Q 2020
69.7%
70.2%
70.5%
1 Q 2020
70.4%
70.7%
70.1%
4 Q 2019
70.1%
71.1%
70.4%
3 Q 2019
70.4%
70.9%
70.3%
2 Q 2019
70.4%
70.6%
70.4%
1 Q 2019
70.4%
71.4%
70.9%
4 Q 2018
70.9%
71.2%
71.0%
3 Q 2018
71.1%
70.8%
70.9%
2 Q 2018
70.9%
70.8%
1 Q 2018
70.8%
70.9%
4 Q 2017
71.0%
71.1%
3 Q 2017
71.1%
70.0%
2 Q 2017
70.0%
70.6%
1 Q 2017
70.6%
70.5%
4 Q 2016
70.5%
70.1%
3 Q 2016
70.1%
69.7%
2 Q 2016
69.7%
69.0%
1 Q 2016
69.0%
68.5%
4 Q 2015
68.4%
68.7%
3 Q 2015
68.6%
69.3%
2 Q 2015
69.3%
69.5%
1 Q 2015
69.6%
69.4%
4 Q 2014
69.7%
69.0%
3 Q 2014
69.0%
68.9%
2 Q 2014
68.9%
69.3%
1 Q 2014
69.2%
68.9%
4 Q 2013
68.9%
68.6%
3 Q 2013
68.6%
68.0%
2 Q 2013
68.0%
67.8%
1 Q 2013
67.8%
