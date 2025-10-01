Le taux d’activité de la Nouvelle-Zélande traduit le taux de personnes en âge de travailler qui ont un emploi ou qui sont activement à la recherche d’un emploi, par rapport à la population active totale.

L’indicateur est utilisé pour mesurer le taux de chômage et les conditions du marché du travail. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact favorable sur les cours NZD.

Dernières valeurs: