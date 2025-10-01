Calendrier économique
Taux de participation de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Participation Rate)
|Bas
|N/D
|70.6%
|
70.8%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le taux d’activité de la Nouvelle-Zélande traduit le taux de personnes en âge de travailler qui ont un emploi ou qui sont activement à la recherche d’un emploi, par rapport à la population active totale.
L’indicateur est utilisé pour mesurer le taux de chômage et les conditions du marché du travail. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact favorable sur les cours NZD.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de participation de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Participation Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
