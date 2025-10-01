Calendrier économique
Indice du coût de la main-d’œuvre en Nouvelle-Zélande a/a (New Zealand Labor Cost Index y/y)
|Bas
|2.2%
|2.3%
|
2.5%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|1.9%
|
2.2%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice du coût de la main-d’œuvre a/a indique les variations des coûts de main-d’œuvre payés par les employeurs au cours du trimestre indiqué par rapport au même trimestre de l’année précédente. Il est calculé comme le rapport entre le coût de la main-d’œuvre d’un seul employé et la productivité au travail (défini comme le PIB par personne salariée). L’indicateur permet d’évaluer l’inflation et de prévoir la croissance des dépenses de consommation.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice du coût de la main-d’œuvre en Nouvelle-Zélande a/a (New Zealand Labor Cost Index y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
