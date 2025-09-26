Calendrier économique
Volume des ventes manufacturières en Nouvelle-Zélande t/t (New Zealand Manufacturing Sales Volume q/q)
|Bas
|-2.9%
|-1.5%
|
2.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le volume des ventes manufacturières de la Nouvelle-Zélande t/t traduit une variation des volumes de ventes des entreprises du secteur industriel néo-zélandais au cours du trimestre indiqué par rapport au trimestre précédent. Dans le calcul de l’indicateur, les valeurs de volume sont divisées par l’indice des prix à la production afin d’éliminer l’impact des fluctuations des prix. La croissance des ventes indique une hausse de l’activité de production. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact favorable sur les cours NZD.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVolume des ventes manufacturières en Nouvelle-Zélande t/t (New Zealand Manufacturing Sales Volume q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress