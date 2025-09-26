Le volume des ventes manufacturières de la Nouvelle-Zélande t/t traduit une variation des volumes de ventes des entreprises du secteur industriel néo-zélandais au cours du trimestre indiqué par rapport au trimestre précédent. Dans le calcul de l’indicateur, les valeurs de volume sont divisées par l’indice des prix à la production afin d’éliminer l’impact des fluctuations des prix. La croissance des ventes indique une hausse de l’activité de production. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact favorable sur les cours NZD.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVolume des ventes manufacturières en Nouvelle-Zélande t/t (New Zealand Manufacturing Sales Volume q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.