La variation annuelle du PIB traduit une variation en pourcentage du produit intérieur brut de la Nouvelle-Zélande au cours des 4 trimestres communiqués par rapport à la période similaire précédente. La croissance du PIB peut avoir un impact favorable sur les cours du dollar néo-zélandais.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVariation annuelle du produit intérieur brut (PIB) de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Annual Change)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.