Indice de sortie des prix à la production m/m traduit la variation du montant reçu par les fabricants néo-zélandais de la vente de marchandises sur le marché intérieur, au cours du mois indiqué par rapport au mois précédent. La valeur comprend le coût de production (matériaux, carburant, intérêts sur les prêts, coûts d’entretien des bâtiments, frais de location), ainsi que la majoration du fabricant.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la production (IPP) de la Nouvelle-Zélande Production t/t (New Zealand Producer Price Index (PPI) Output q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.