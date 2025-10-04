CalendrierSections

Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande RBNZ Dettes de Non-Résident (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)

Pays :
Nouvelle-Zélande
NZD, Dollar néo-zélandais
Source
Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (Reserve Bank of New Zealand)
Secteur
Gouvernement
Bas 59.6% -
60.8%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
58.7%
59.6%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les titres de créance des non-résidents de la RBNZ traduisent la proportion de titres de créance d’État détenus par des non-résidents. La valeur est calculée sur la base du montant total des titres sur le marché, à l’exception de ceux détenus par la Banque de Réserve et la Commission des tremblements de terre.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque de Réserve de Nouvelle-Zélande RBNZ Dettes de Non-Résident (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
59.6%
60.8%
mai 2025
59.7%
58.7%
58.8%
avr. 2025
58.8%
59.2%
59.2%
mars 2025
59.2%
58.3%
59.2%
févr. 2025
59.2%
60.1%
59.3%
janv. 2025
59.3%
59.0%
59.2%
déc. 2024
59.2%
57.9%
58.6%
nov. 2024
58.6%
60.1%
59.2%
oct. 2024
59.2%
58.4%
58.3%
sept. 2024
58.3%
56.5%
56.9%
août 2024
56.9%
56.6%
56.3%
juil. 2024
56.3%
57.4%
57.2%
juin 2024
57.2%
57.6%
57.8%
mai 2024
57.8%
57.9%
58.5%
avr. 2024
58.5%
60.0%
58.9%
mars 2024
58.9%
59.8%
58.7%
févr. 2024
58.7%
57.7%
janv. 2024
57.7%
57.4%
déc. 2023
57.4%
56.8%
nov. 2023
56.8%
57.9%
oct. 2023
57.9%
59.5%
58.5%
sept. 2023
58.5%
59.4%
58.6%
août 2023
58.6%
57.2%
58.3%
juil. 2023
58.3%
58.9%
59.4%
juin 2023
59.4%
59.5%
58.7%
mai 2023
58.7%
58.5%
57.6%
avr. 2023
57.6%
55.8%
56.2%
mars 2023
56.2%
55.7%
56.0%
févr. 2023
56.0%
57.5%
57.1%
janv. 2023
56.8%
57.8%
56.5%
déc. 2022
56.5%
56.5%
55.2%
nov. 2022
55.3%
54.2%
54.0%
oct. 2022
54.0%
53.0%
53.2%
sept. 2022
53.2%
53.5%
53.6%
août 2022
53.6%
53.9%
53.7%
juil. 2022
53.7%
53.9%
53.7%
juin 2022
53.7%
52.8%
53.4%
mai 2022
53.4%
53.3%
53.5%
avr. 2022
53.5%
54.3%
53.7%
mars 2022
53.7%
51.4%
53.8%
févr. 2022
53.8%
50.3%
52.6%
janv. 2022
52.6%
50.6%
51.8%
déc. 2021
51.8%
53.7%
50.9%
nov. 2021
50.9%
52.7%
50.1%
oct. 2021
50.1%
46.5%
48.6%
sept. 2021
48.6%
45.1%
47.7%
août 2021
47.7%
48.8%
46.6%
juil. 2021
46.6%
44.4%
45.1%
juin 2021
45.1%
45.3%
44.2%
mai 2021
44.2%
44.4%
44.9%
