Les titres de créance des non-résidents de la RBNZ traduisent la proportion de titres de créance d’État détenus par des non-résidents. La valeur est calculée sur la base du montant total des titres sur le marché, à l’exception de ceux détenus par la Banque de Réserve et la Commission des tremblements de terre.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque de Réserve de Nouvelle-Zélande RBNZ Dettes de Non-Résident (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.