Calendrier économique
Produit intérieur brut (PIB) de la Nouvelle-Zélande a/a (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Bas
|-0.6%
|-0.5%
|
-0.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le PIB annuel traduit une variation de la valeur monétaire de toutes les marchandises et services produits en Nouvelle-Zélande au cours du trimestre indiqué par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le calcul prend en compte la consommation privée, les dépenses publiques, les coûts de toutes les entreprises et les exportations nettes du pays. La croissance du PIB peut avoir un impact positif sur les cours du NZD.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit intérieur brut (PIB) de la Nouvelle-Zélande a/a (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress