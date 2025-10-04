Calendrier économique
Anticipations d’inflation sur 2 ans de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (Reserve Bank of New Zealand 2-Year Inflation Expectations)
|Moyen
|N/D
|
2.29%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les anticipations d’inflation sur 2 ans de la RBNZ traduisent l’évolution attendue des prix des marchandises et services au cours des deux prochaines années. L’indice est établi sur la base d’une enquête menée auprès de plusieurs milliers de consommateurs. La Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande publie les résultats de l’enquête au cours de la première ou de la deuxième semaine du deuxième mois du trimestre. La RBNZ tient compte de l’indicateur lors de la préparation des prévisions inflationnistes.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deAnticipations d’inflation sur 2 ans de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (Reserve Bank of New Zealand 2-Year Inflation Expectations)l’indicateur macroéconomique " « .).
