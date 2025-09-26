L’indice du volume des exportations t/t traduit les variations du volume des marchandises exportés et réexportés de la Nouvelle-Zélande au cours du trimestre communiqué par rapport au trimestre précédent. Les marchandises participent au calcul de l’indice en fonction de leur importance financière dans les exportations nationales totales. La croissance du volume des exportations est une indication de la croissance de l’activité commerciale du pays et peut donc être considérée comme positive pour les cours du dollar néo-zélandais.

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.