Les ventes au détail m/m traduisent une variation des ventes au détail de la Nouvelle-Zélande au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. Le calcul est ajusté en fonction de l’inflation. L’indice est souvent appelé l’indicateur des dépenses de consommation, ce qui permet d’évaluer l’inflation en Nouvelle-Zélande. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact favorable sur les cours NZD.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail en Nouvelle-Zélande t/t (New Zealand Retail Sales q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.