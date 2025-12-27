El Número de Turistas a/a muestra el cambio interanual en el número de visitantes extranjeros que vienen a Nueva Zelanda en un viaje de corta duración. El turismo supone una parte importante en la economía de Nueva Zelanda, por lo que valores más altos se consideran positivos para el dólar neozelandés.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Número de Turistas de Nueva Zelanda a/a (New Zealand Visitor Arrivals y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).