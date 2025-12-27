CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Número de Turistas de Nueva Zelanda a/a (New Zealand Visitor Arrivals y/y)

País:
Nueva Zelanda
NZD, Dolar de Nueva Zelanda
Fuente:
Estadísticas de Nueva Zelanda (Statistics New Zealand)
Sector:
Laboral
Baja 9.4% 5.5%
9.6%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
5.9%
9.4%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Número de Turistas a/a muestra el cambio interanual en el número de visitantes extranjeros que vienen a Nueva Zelanda en un viaje de corta duración. El turismo supone una parte importante en la economía de Nueva Zelanda, por lo que valores más altos se consideran positivos para el dólar neozelandés.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Número de Turistas de Nueva Zelanda a/a (New Zealand Visitor Arrivals y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
9.4%
5.5%
9.6%
sept 2025
9.6%
5.4%
7.5%
ago 2025
7.5%
6.0%
6.6%
jul 2025
6.6%
3.4%
0.8%
jun 2025
0.8%
-0.8%
6.1%
may 2025
6.1%
1.5%
18.8%
abr 2025
18.8%
1.2%
-8.4%
mar 2025
-8.4%
8.1%
-2.3%
feb 2025
-2.3%
12.8%
13.4%
ene 2025
13.4%
9.1%
12.2%
dic 2024
12.2%
6.1%
5.9%
nov 2024
5.9%
3.6%
6.3%
oct 2024
6.3%
2.2%
0.9%
sept 2024
0.9%
3.7%
3.6%
ago 2024
3.6%
3.8%
3.8%
jul 2024
3.8%
8.0%
3.8%
jun 2024
3.8%
6.9%
12.1%
may 2024
12.1%
14.8%
1.7%
abr 2024
1.7%
31.5%
27.9%
mar 2024
27.9%
31.9%
35.0%
feb 2024
35.0%
14.0%
21.7%
ene 2024
21.7%
2.1%
14.8%
dic 2023
14.8%
2.1%
30.4%
nov 2023
30.4%
2.1%
39.8%
oct 2023
39.8%
2.1%
48.7%
sept 2023
48.7%
2.1%
59.4%
ago 2023
59.4%
2.1%
59.3%
jul 2023
59.3%
2.1%
88.5%
jun 2023
88.5%
2.1%
120.4%
may 2023
120.4%
2.1%
307.5%
abr 2023
307.5%
2.1%
805.0%
mar 2023
805.0%
2.1%
4998.0%
feb 2023
4998.0%
2.1%
6480.4%
ene 2023
6480.4%
2.1%
5740.9%
dic 2022
5740.9%
2.1%
4257.0%
nov 2022
4257.0%
2.1%
4283.8%
oct 2022
4283.8%
2.1%
6448.5%
sept 2022
6448.5%
2.1%
4748.8%
ago 2022
4748.8%
-40.9%
344.2%
jul 2022
344.2%
-36.7%
83.5%
jun 2022
83.5%
14.8%
26.3%
may 2022
26.3%
37.2%
70.1%
abr 2022
70.1%
57.6%
517.0%
mar 2022
517.0%
87.5%
-1.2%
feb 2022
-1.2%
142.5%
-26.0%
ene 2022
-26.0%
217.3%
4.4%
dic 2021
4.4%
319.2%
3.8%
nov 2021
3.8%
468.4%
-27.3%
oct 2021
-27.3%
701.1%
-58.1%
sept 2021
-58.1%
483.2%
-44.0%
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración