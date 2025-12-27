Calendario económico
Decisión sobre la Tasa de Interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)
|Alta
|2.25%
|
2.50%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
2.25%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Decisión sobre la Tasa de Interés es adoptada por el RBNZ cada seis semanas. La tasa de interés del regulador se usa en los préstamos emitidos a bancos comerciales. El establecimiento de la tasa de interés es uno de los principales instrumentos de política monetaria usados por el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda para regular la fortaleza de la moneda nacional. Un aumento en la tasa de interés puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar neozelandés.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Decisión sobre la Tasa de Interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)".
