El Índice de Productividad Manufacturera de BusinessNZ (PMI) se recopila con la ayuda de una encuesta mensual. Sirve como un importante indicador de la actividad del sector manufacturero de Nueva Zelanda.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Actividad en el Sector Manufacturero de Nueva Zelanda de BusinessNZ (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).