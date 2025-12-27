CalendarioSecciones

Índice de Actividad en el Sector Manufacturero de Nueva Zelanda de BusinessNZ (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)

País:
Nueva Zelanda
NZD, Dolar de Nueva Zelanda
Fuente:
BusinessNZ
Sector:
Negocios
El Índice de Productividad Manufacturera de BusinessNZ (PMI) se recopila con la ayuda de una encuesta mensual. Sirve como un importante indicador de la actividad del sector manufacturero de Nueva Zelanda.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
oct 2025
N/D
48.1
49.9
sept 2025
49.9
49.3
49.9
ago 2025
49.9
49.5
52.8
jul 2025
52.8
48.4
49.2
jun 2025
48.8
53.5
47.4
may 2025
53.3
49.6
52.9
abr 2025
53.9
47.2
53.2
mar 2025
53.2
52.9
54.1
feb 2025
53.9
50.2
51.7
ene 2025
51.4
46.0
46.2
dic 2024
45.9
43.5
45.2
nov 2024
45.5
46.8
45.7
oct 2024
45.8
49.4
47.0
sept 2024
46.9
42.9
46.1
ago 2024
45.8
42.2
44.4
jul 2024
44.0
42.3
41.2
jun 2024
41.1
46.6
46.6
may 2024
47.2
48.0
48.8
abr 2024
48.9
45.7
46.8
mar 2024
47.1
45.5
49.1
feb 2024
49.3
47.9
47.5
ene 2024
47.3
41.7
43.4
dic 2023
43.1
45.5
46.5
nov 2023
46.7
42.9
oct 2023
42.5
48.1
45.3
sept 2023
45.3
48.9
46.1
ago 2023
46.1
49.1
46.6
jul 2023
46.3
49.4
47.4
jun 2023
47.5
49.8
48.7
may 2023
48.9
50.2
48.8
abr 2023
49.1
50.7
48.1
mar 2023
48.1
51.0
51.7
feb 2023
52.0
51.2
51.2
ene 2023
50.8
51.6
47.8
dic 2022
47.2
52.0
47.2
nov 2022
47.4
52.5
49.1
oct 2022
49.3
52.7
51.7
sept 2022
52.0
52.5
54.8
ago 2022
54.9
52.5
53.5
jul 2022
52.7
52.5
50.0
jun 2022
49.7
52.7
52.6
may 2022
52.9
52.7
51.2
abr 2022
51.2
52.8
53.7
mar 2022
53.8
53.7
53.6
feb 2022
53.6
54.5
52.3
ene 2022
52.1
55.3
53.8
dic 2021
53.7
56.0
51.2
nov 2021
50.6
56.7
54.2
oct 2021
54.3
45.8
51.6
