El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Nueva Zelanda t/t mide el cambio trimestral en los precios de una cesta fija de bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor. La cesta contiene productos de calidad y cantidad fijas, por lo que el índice mide únicamente el cambio en los precios al consumidor.

El indicador se considera una de las medidas clave de la inflación de Nueva Zelanda. Un valor por encima de lo esperado se considera positivo para el dólar neozelandés.

