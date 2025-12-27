El Cambio Anual del PIB muestra el cambio porcentual en el Producto Interior Bruto de Nueva Zelanda durante los 4 trimestres reportados en comparación con el periodo similar anterior. El crecimiento del PIB puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar neozelandés.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio Anual del Producto Interior Bruto (PIB) de Nueva Zelanda (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Annual Change)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).