El Índice de Confianza Empresarial del ANZ muestra el resultado de una encuesta mensual realizada a cientos de compañías neozelandesas. El Índice de Confianza Empresarial del ANZ ofrece una estimación del desarrollo económico en los próximos 12 meses. Se considera un indicador avanzado de la economía de Nueva Zelanda.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza Empresarial de Nueva Zelanda del ANZ (ANZ New Zealand Business Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).