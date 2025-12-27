CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Confianza Empresarial de Nueva Zelanda del ANZ (ANZ New Zealand Business Confidence)

País:
Nueva Zelanda
NZD, Dolar de Nueva Zelanda
Fuente:
ANZ Bank New Zealand Limited
Sector:
Negocios
Baja 73.6
67.1
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
66.3
73.6
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Confianza Empresarial del ANZ muestra el resultado de una encuesta mensual realizada a cientos de compañías neozelandesas. El Índice de Confianza Empresarial del ANZ ofrece una estimación del desarrollo económico en los próximos 12 meses. Se considera un indicador avanzado de la economía de Nueva Zelanda.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza Empresarial de Nueva Zelanda del ANZ (ANZ New Zealand Business Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
73.6
67.1
nov 2025
N/D
44.7
58.1
oct 2025
58.1
43.4
49.6
sept 2025
49.6
54.9
49.7
ago 2025
49.7
57.3
47.8
jul 2025
47.8
49.3
46.3
jun 2025
46.3
33.5
36.6
may 2025
36.6
44.0
49.3
abr 2025
49.3
58.5
57.5
mar 2025
57.5
54.5
58.4
feb 2025
58.4
49.8
54.4
ene 2025
54.4
59.0
62.3
dic 2024
62.3
48.4
64.9
nov 2024
64.9
50.9
65.7
oct 2024
65.7
73.8
60.9
sept 2024
60.9
59.7
50.6
ago 2024
50.6
29.3
27.1
jul 2024
27.1
12.2
6.1
jun 2024
6.1
12.3
11.2
may 2024
11.2
7.9
14.9
abr 2024
14.9
25.0
22.9
feb 2024
34.7
33.2
dic 2023
33.2
39.5
30.8
nov 2023
30.8
37.4
23.4
oct 2023
23.4
3.6
1.5
sept 2023
1.5
4.7
-3.7
ago 2023
-3.7
-1.9
-13.1
jul 2023
-13.1
-13.1
-18.0
jun 2023
-18.0
-28.1
-31.1
may 2023
-31.1
-43.4
-43.8
abr 2023
-43.8
-43.4
-43.4
mar 2023
-43.4
-47.5
-43.3
feb 2023
-43.3
-61.0
-52.0
ene 2023
-52.0
-64.2
-70.2
dic 2022
-70.2
-50.0
-57.1
nov 2022
-57.1
-39.5
-42.7
oct 2022
-42.7
-42.0
-36.7
sept 2022
-36.7
-52.1
-47.8
ago 2022
-47.8
-55.0
-56.7
jul 2022
-56.7
-55.0
-62.6
jun 2022
-62.6
-33.2
-55.6
may 2022
-55.6
-33.2
-42.0
abr 2022
-42.0
-31.2
-41.9
mar 2022
-41.9
-74.3
-51.8
feb 2022
-51.8
-21.6
-23.2
dic 2021
-23.2
-19.9
-16.4
nov 2021
-16.4
-20.6
-13.4
oct 2021
-13.4
2.0
-8.6
oct 2021
-8.6
-7.2
sept 2021
-7.2
-15.1
-14.2
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración