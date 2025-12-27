Las Ventas Minoristas Básicas m/m muestran el cambio en las ventas minoristas en Nueva Zelanda para el mes reportado en comparación con el anterior. El indicador se calcula con la ayuda de las estadísticas de tiendas minoristas de diferentes tipos y tamaños. El cálculo del índice no incluye la venta de automóviles y repuestos. Las ventas minoristas son un indicador de la actividad del consumidor en Nueva Zelanda y un factor importante del PIB nacional. El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar neozelandés.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas Minoristas Básicas en Nueva Zelanda t/t (New Zealand Core Retail Sales q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).