Tasa de Participación de Nueva Zelanda (New Zealand Participation Rate)

País:
Nueva Zelanda
NZD, Dolar de Nueva Zelanda
Fuente:
Estadísticas de Nueva Zelanda (Statistics New Zealand)
Sector:
Laboral
Baja 70.3% 70.5%
70.5%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
70.2%
70.3%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
La Tasa de Participación de Nueva Zelanda muestra el porcentaje de personas en edad de trabajar que están empleadas o buscan empleo activamente, en relación con la fuerza laboral total.

El indicador se usa para medir la tasa de desempleo y las condiciones del mercado laboral. El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar neozelandés.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Participación de Nueva Zelanda (New Zealand Participation Rate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
3 T 2025
70.3%
70.5%
70.5%
2 T 2025
70.5%
70.6%
70.8%
1 T 2025
70.8%
70.7%
70.9%
4 T 2024
71.0%
71.2%
71.1%
3 T 2024
71.2%
71.8%
71.7%
2 T 2024
71.7%
71.8%
71.6%
1 T 2024
71.5%
71.9%
71.9%
4 T 2023
71.9%
72.1%
72.0%
3 T 2023
72.0%
72.4%
72.4%
2 T 2023
72.4%
72.0%
72.0%
1 T 2023
72.0%
71.9%
71.7%
4 T 2022
71.7%
71.4%
71.7%
3 T 2022
71.7%
71.0%
70.9%
2 T 2022
70.8%
71.6%
70.9%
1 T 2022
70.9%
71.5%
71.1%
4 T 2021
71.1%
71.1%
71.2%
3 T 2021
71.2%
70.6%
70.5%
2 T 2021
70.5%
70.3%
70.4%
1 T 2021
70.4%
70.0%
70.2%
4 T 2020
70.2%
69.9%
70.1%
3 T 2020
70.1%
69.9%
69.9%
2 T 2020
69.7%
70.2%
70.5%
1 T 2020
70.4%
70.7%
70.1%
4 T 2019
70.1%
71.1%
70.4%
3 T 2019
70.4%
70.9%
70.3%
2 T 2019
70.4%
70.6%
70.4%
1 T 2019
70.4%
71.4%
70.9%
4 T 2018
70.9%
71.2%
71.0%
3 T 2018
71.1%
70.8%
70.9%
2 T 2018
70.9%
70.8%
1 T 2018
70.8%
70.9%
4 T 2017
71.0%
71.1%
3 T 2017
71.1%
70.0%
2 T 2017
70.0%
70.6%
1 T 2017
70.6%
70.5%
4 T 2016
70.5%
70.1%
3 T 2016
70.1%
69.7%
2 T 2016
69.7%
69.0%
1 T 2016
69.0%
68.5%
4 T 2015
68.4%
68.7%
3 T 2015
68.6%
69.3%
2 T 2015
69.3%
69.5%
1 T 2015
69.6%
69.4%
4 T 2014
69.7%
69.0%
3 T 2014
69.0%
68.9%
2 T 2014
68.9%
69.3%
1 T 2014
69.2%
68.9%
4 T 2013
68.9%
68.6%
3 T 2013
68.6%
68.0%
2 T 2013
68.0%
67.8%
