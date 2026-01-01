La Tasa de Participación de Nueva Zelanda muestra el porcentaje de personas en edad de trabajar que están empleadas o buscan empleo activamente, en relación con la fuerza laboral total.

El indicador se usa para medir la tasa de desempleo y las condiciones del mercado laboral. El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar neozelandés.

