La Cuenta Corriente de Nueva Zelanda muestra la balanza comercial neta (la diferencia entre los bienes y servicios exportados e importados), el ingreso neto de inversiones extranjeras y los pagos de transferencia netos durante el mes reportado. El indicador se ajusta de manera estacional. El impacto del indicador en las cotizaciones del dólar neozelandés puede cambiar según las condiciones económicas actuales. En la mayor parte de los casos, su crecimiento se considera positivo para la divisa, ya que los residentes extranjeros necesitan comprar dólares neozelandeses para pagar bienes o servicios.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cuenta Corriente de Nueva Zelanda (New Zealand Current Account)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).