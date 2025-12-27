Las Ventas de la Industria Manufacturera de Nueva Zelanda t/t miden el cambio en el valor en dólares de los bienes vendidos por las empresas neozelandesas del sector industrial en un trimestre dado en comparación con el anterior. El crecimiento de las ventas indica un aumento en la actividad de la producción. El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar neozelandés.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas de Fabricación de Nueva Zelanda t/t (New Zealand Manufacturing Sales q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).