El Índice de Precios de Alimentos m/m mide el cambio de precio de una cesta fija de productos y servicios alimenticios en el mes reportado desde la perspectiva del consumidor. El índice permite medir el cambio en los precios de los mismos productos en los puntos de venta minorista, en el mes reportado en comparación con el anterior. Si cambia el tamaño o la calidad de cualquiera de los bienes o servicios de la cesta, se realizarán los ajustes correspondientes para calcular el índice. Esto elimina la influencia de tales cambios en la tasa de cambio de precio mostrada en el Índice de Precios de Alimentos.

Un valor más alto de lo esperado se considera positivo para las cotizaciones del dólar neozelandés.

Gráfico de los últimos valores: